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الكونجرس الأمريكي يستأنف جلسات الاستماع بشأن القضية الأوكرانية

الكونجرس الأمريكي يستأنف جلسات الاستماع بشأن القضية الأوكرانية

إزالة 43 حالة تعد واسترداد 4 آلاف فدان بأسيوط

إزالة 43 حالة تعد واسترداد 4 آلاف فدان بأسيوط

"شاروبيم" يقرر غلق مزرعة دواجن داخل الكتلة السكنية في أجا خلال شهر

"شاروبيم" يقرر غلق مزرعة دواجن داخل الكتلة السكنية في أجا خلال شهر

أثناء ذهابه لطبيب بالقاهرة.. وفاة مسن بنوبة سكر في قطار الصعيد

أثناء ذهابه لطبيب بالقاهرة.. وفاة مسن بنوبة سكر في قطار الصعيد

السفير المصري ببغداد يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية

السفير المصري ببغداد يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية

الذهب يرتفع جنيها قبل نهاية تعاملات اليوم

الذهب يرتفع جنيها قبل نهاية تعاملات اليوم

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"شكري" يسأل: هل يحتفل أهالي شبرا الخيمة بالكريسماس؟

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"شغل وحب وتسلية".. آية لم تجد وظيفة حكومية فصنعت ملابس كورشيه

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