انخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه قرشين في البنك الأهلي المصري، ليصبح سعر البيع بـ 16.15 بدلا من 16.17، وسعر الشراء بـ 16.05 بدلا من 16.07.

وشهدت الأيام القليلة الماضية استقراراً في سعر الدولار.