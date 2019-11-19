تنظم جمعية مصر الجديدة ندوة توعية قانونية، بعنوان "حقوق وجرائم الأطفال في القانون المصري والتشريعات الدولية ذات الصلة"، يحاضر فيها المستشار محمد الخياط المحامي بالنقض، في السادسة من مساء الغد بمكتبة مصر الجديدة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل.

من جانبه، قال المستشار محمد الخياط المحامي بالنقض في تصريحات صحفية عنه إنّه نظرا لما يُثار مؤخرا بشأن جرائم ترتكب بحق الأطفال، تهز المجتمع المصري بجميع أركانه، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، ننظم الندوة بهدف تسليط الضوء على حقوق الأطفال والجرائم التي ترتكب منهم وعليهم، لنوضح الحقوق والواجبات التي منحها القانون للطفل، ومن هو الطفل في نظر القانون، ولماذا يعترف القانون بمن يصل سنه لـ18 عاما بأنّه طفل وليس شابا.

وأضاف أنّ الندوة تأتي في إطار فعاليات مبادرة التوعية ومحو الأمية القانونية التي انطلقت في 2016، بهدف حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وتعزيز مفاهيم ثقافة القانون لدى أفراد المجتمع بطريقة مبسطة ومفهومة، لحمايتهم من السلوكيات التي تتعارض مع القوانين وقيم مجتمعنا.