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المفتي يحذر من الشائعات: خطر على الأمن الفكري والمجتمعي

المفتي يحذر من الشائعات: خطر على الأمن الفكري والمجتمعي

12% نمو في الصادرات المصرية للدول العربية بإجمالي 1.4 مليار دولار

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السبت.. يوم ترفيهي للأطفال مرضى السكر في متحف الطفل

السبت.. يوم ترفيهي للأطفال مرضى السكر في متحف الطفل

فلسطين تطالب بتحقيق دولي ردا على موقف واشنطن من المستوطنات

فلسطين تطالب بتحقيق دولي ردا على موقف واشنطن من المستوطنات

وكيل تعليم دمياط: نمتلك العديد من المواهب التي تحتاج إلى الرعاية

وكيل تعليم دمياط: نمتلك العديد من المواهب التي تحتاج إلى الرعاية

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