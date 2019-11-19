أحال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس مجلس مدينة الخانكة في القليوبية ومسؤول الأملاك والموظف المسؤول عن حضور وانصراف الموظفين إلى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى إيقاف الأخير شهر عن العمل.

جاء ذلك خلال جولة شعراوي المفاجئة على مدينة الخانكة بعد تلقي الوزارة عدد من شكاوى المواطنين بتدني مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير في بعض المناطق والإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين.

ورصد شعراوى، تراكم كميات كبيرة من القمامة على أبواب وأسوار عدد كبير من مدارس المدينة وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعة بالخانكة، التى تؤثر على الصحة العامة للأطفال المترددين على المدارس والشكل الحضاري والجمالي لها.

، كما رصد الوزير وجود بعض المواقف العشوائية لسيارات الفان على مزلقانات السكة الحديد ومركبات التوك توك، ووجود عدد من النباشين الذين يقيمون بإخراج القمامة خارج بعض صناديق القمامة الموجودة في الشوارع، بالإضافة إلى إشعال النيران في أكوام القمامة، مما يؤثر على الشكل العام والصحة العامة للمواطنين، بالإضافة لعدد كبير من المباني العشوائية والغير مخططة في عدد من المناطق بالمدينة.

ورصدت جولة الوزير وجود تلاعب بجهاز البصمة الخاص بتوقيع حضور وانصراف الموظفين ووجود أكثر من سجل لحضور وانصراف الموظفين.

والتقى شعراوي عدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم فيما يخص الخدمات المقدمة من مجلس مدينة الخانكة، حيث تركزت الشكاوى حول وجود أعداد كبيرة من التوك توك التي تعيق حركة المارة وتدني كبير في مستوى النظافة.

وعقب ذلك توجه اللواء محمود شعراوي، إلى مقر مدينة الخانكة والتقى رئيس المدينة، موجهاً حديثه له قائلاً " أنت راض عن نفسك.. وكل المخالفات دي موجودة والقمامة اللي في الشوارع والإشغالات والناس عمالة تشتكى ولا حد بيستمع ليها" .

وأضاف شعراوى: "بعتنا عشرات من الكتب الدورية من الوزارة وقولنا الناس تتابع النظافة أمام المدارس.. ونيجي نلاقى الشكل بالمنظر ده .. وقولنا نقابل الناس ونسمع لمشكلها والشكاوى بتاعتها ونحلها ونخفف عنها".

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، قد شنا جولة مفاجئة لعدد من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تلقي الوزارة عدد من الشكاوي من المواطنين بتدني مستوى الخدمات.

وأعلنت محافظة القليوبية، أنه جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للمحافظات لمتابعة وحل شكاوى المواطنين وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن مدينة الخانكة والقرى التابعة لها تعاني نقص كبير في الخدمات وسوء حالة البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تكسير عدد كبير من الشوارع بالمدينة والقري التابعة لها، بالإضافة إلى احتلالها المركز الأول في التعديات على الأراضي الزراعية على مدار فترة طويلة، هو ما دفع محافظ القليوبية إلى توجيه إنذار شديد اللهجة لرئيس المدينة بسرعة الانتهاء منها.