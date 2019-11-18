قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيق جيد بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمحافظين لتقديم خدمات جيدة للمواطن في كافة المحافظات، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد "شعراوي" خلال رده على تساؤلات النواب بلجنة الإدارة المحلية، أمس الأحد، أن وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية تتابع تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات أولاً بأول وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تحسين مستوى النظافة في الشارع المصري، قائلاً "الرئيس أكد لنا أنه من حق المواطن أن ينزل في الشارع ويراه نظيف".

وأضاف الوزير، أن شركات القطاع الخاص التي ستدخل المنظومة الجديدة للنظافة، ستقوم بتشغيل بعض المعدات والآلات التي تمتلكها الوزارة طبقاً لما سيتم الاتفاق عليه في العقود التي سيتم توقيعها بين المحافظات وتلك الشركات، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع غير الرسمي المشارك في المنظومة، بالإضافة إلى التدريب التحويلي لبعض العاملين والموظفين في هيئتي نظافة القاهرة والجيزة الذين سيكون لهم دورا في المنظومة الجديدة بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن كافة مطالب وآراء وأفكار أعضاء مجلس النواب في اجتماع لجنة الإدارة المحلية سيتم البدء في بحثها وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، قدم المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية الشكر للواء محمود شعراوي على ما قام بعرضه في الاجتماع من خطة عمل الوزارة وسعة صدره خلال الاجتماع، بعد جلسة استمرت أكثر من 5 ساعات متواصلة، كما قدم الشكر لقيادات الوزارة الذين شاركوا في الاجتماع وأعلنوا بعض تفاصيل الملفات الخاصة بهم، وهو ما يعكس أن الأمور تدار في وزارة التنمية المحلية بشكل جماعي، وأن هناك فريق للعمل بالديوان العام للوزارة لم نره من قبل في السنوات الماضية .

وأضاف "السجيني" أن وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية ستنجح بفريق عمل وتنفيذ الأفكار والاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن.