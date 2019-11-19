نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ووحدة مباحث أول أكتوبر، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في كشف ملابسات بلاغ شاب صيني الجنسية تعرض للسرقة على يد "سائق أوبر"، عقب خروجه من مول مصر بأكتوبر.

وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث أول اكتوبر، إلى أن السائق استولى على حقيبة بداخلها هاتف محمول ولاب توب، وفر هاربا، وألقي القبض عليه، وجرت إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة بتلقي بلاغ من وانج زوينج صيني الجنسية ومقيم بفندق بالمهندسين لقسم شرطة أول أكتوبر، أفاد فيه بأنه عقب خروجه من مول مصر استقل سيارة "أوبر" وأثناء سيرهما بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ادعى السائق وجود عطل بالسيارة وطلب منه مساعدته في دفعها، ثم غافله وفر هاربا بحقيبة ظهر الراكب وبها تليفون ولاب توب ومبلغ مالي.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة عمر. م 23 سنة سائق من الفيوم، واستخدم سيارة ملك شقيقه، وجرى ضبطه وبحوزته المسروقات، وأمر اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.