واصل برنامج تعزيز المواطنة، الذى أطلقته محافظة المنيا، تقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية، بقرية صفط اللبن التابعة لمجلس قروي البرجاية بمركز المنيا وذلك في نسخته الثانية، حيث يضم البرنامج 44 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

وتضمنت الفعاليات ندوات تثقيفية حول المواطنة وقبول الآخر من أجل دعم روح الولاء والانتماء، بمشاركة مديريات الأوقاف والأزهر، والتربية والتعليم، وكذلك تنظيم أنشطة لمديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وتنفيذ قوافل بيطرية.

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة منها ورش للفنون التشكيلية، وقطع ديكور من الخشب البوهيمي، ووحدة إضاءة من المعدن المفرغ وحرف ومشغولات للمرأة منها خرز وإكسسوارات، جلود بالكروشيه، وفنون تشكيلية للأطفال.

وأوضح مصطفى مرسي، رئيس الوحدة المحلية للبرجاية، أنه تم تنفيذ أعمال تجميل وتشجير لمدخل القرية، ونظافة وتمهيد للطرق بالقرية وصيانة لأعمدة الإنارة بجانب تواجد قافلة طبية للكشف على أهالي القرية حيث وصل عدد الحالات التي تم الكشف عليها 201 حالة من مختلف التخصصات.