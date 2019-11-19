أعرب الفنان الصاعد معتز هشام، عن سعادته البالغة، لردود فعل الجمهور، حول ظهوره في المسلسل التاريخي "ممالك النار"، الذي يُعرض عبر قناة "Mbc".

وقال "هشام" لـ"الوطن" إن علاقته بـ"ممالك النار"، بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث تواصل مع أحد مكاتب "الكاستينج" بالقاهرة، بشأن ترشيحه لأحد الأدوار في هذا المسلسل، ليتلقى مقترحًا من قِبل صديقٍ له، بضرورة التواصل مع مكتب "كاستينج" في الجيزة، يبحث عن شاب في سن 12 عامًا: "رفضت في البداية، كون أعيش في محافظة الفيوم، وكنت أعاني من إجهاد شديد وقتها، لكنه صمم على التواصل، ووافقت في النهاية".

وأضاف: "فوجئت أن المكتبين يبحثان عن ترشيحات لنفس المسلسل، لكن المكتب الذي تواصلت معه في البداية، يُمارس النصب وليس له علاقة بالمسلسل من الأساس"، مؤكدًا أنه خضع لاختبارات التصوير أكثر من 3 مرات على فترات متتالية، حتى أُسند إليه دور "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح" في سن الطفولة.

وأوضح أنه استعد للشخصية بشكلٍ جيد، وذلك من خلال مُشاهدة أعمال باللغة العربية الفصحى، فضلًا عن قراءة تاريخ الدولة العثمانية وسليم الأول، وكذلك مُشاهدة مقطع مصورة عن المبارزات والعمليات القتالية، وممارسة لعبة الشطرنج، لتعلّم قواعدها، مُشيرًا إلى أن شركة الإنتاج وفرت له 3 مُصححين لغة، بشأن تصحيح اللغة ومخارج الحروف والتدريب على التشكيل.

وأشار معتز هشام، إلى أنه سافر لتونس 15 يومًا تقريبًا، بشأن التدريب على القتال وركوب الخيال: "كنا نتدرب لمدة ساعتين وبشكلٍ يومي"، لافتًا إلى أبرز الصعوبات التي واجهته: "كنا في فترة الامتحانات، وأنا أصور مشاهدي في الخارج، ومن المُفترض أن أعود إلى الفيوم قبل الامتحان بيومين، لكن حدثت بعض المشاكل في إجراءات السفر، وعُدت قبل الامتحان بساعاتٍ معدودة".

يذكر أن المسلسل من بطولة الفنان خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج بيتر ويبر.