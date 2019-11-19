رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة الآن، على أن تعود الجلسات للانعقاد من جديد يوم 8 ديسمبر المقبل قائلا: "ترفع الجلسة وتنعقد 8 ديسمبر المقبل، وربما يتخللها جلسة".

ووافق مجلس النواب في نهاية جلسته العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بمبلغ 940 ألف يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو.