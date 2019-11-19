أعلنت محافظة سوهاج عن إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة بالمجان للأطفال بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وقال الدكتور محمد عبد الخالق، مدير فرع سوهاج للتأمين الصحي، إنه تم إجراء 9 عمليات، اليوم، بنجاح لأطفال من محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والأقصر وأسوان، لافتاً إلى إجراء حالة يوم السبت الماضي، مشيداً بدعم محافظ سوهاج، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للانتهاء من قوائم الانتظار.

وكشف "عبد الخالق" عن تشغيل جهاز قسطرة حديث بالمستشفى الأسبوع المقبل، والذي سيساهم في علاج المرضى من خلال إجراء قساطر القلب التشخيصية والعلاجية، وتركيب الدعامات، والقساطر الطرفية، والأوعية الدموية، وكذلك قساطر المخ، ما يرفع المعاناة عن المرضى في السفر لإجراء تلك القساطر، ويساهم في القضاء على قوائم الإنتظار في التخصصات الحرجة لمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.