أجمع سفراء «المجر والتشيك والمغرب» على عدالة الموقف المصرى وحقوق مصر الثابتة فى مياه النيل باعتبارها مسألة «حياة أو موت»، وخلال استقبال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، للسفراء، اليوم، جرى استعراض مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى كموضوع مشترك فى اللقاءات الثلاثة.

وقالت الوزارة، فى بيان، اليوم، إن «عبدالعاطى» عرض التطورات الأخيرة بشأن الملف خاصة الاجتماع الذى عُقد فى «واشنطن» بين وزراء خارجية «مصر والسودان وإثيوبيا»، وما جرى الاتفاق عليه من عقد 4 جلسات تفاوضية بمشاركة أمريكا والبنك الدولى.

سفراء الدول الثلاث: حقوق مصر المائية "مسألة حياة"

وأشار الوزير إلى الاجتماع الأول الذى عُقد فى أديس أبابا، والثانى المقرر عقده بالقاهرة بداية الشهر المقبل، ثم لقاء واشنطن، والسودان، مستعرضاً الرؤية المصرية فيما يتعلق ببنود الملء والتشغيل.

كما استعرض سفير المغرب، أحمد تازى، الوضع المائى فى المملكة، وما تعانيه من جفاف يستمر لمدد طويلة، وما يكون لهذه الظاهرة من تأثيرات سلبية، لافتاً إلى ما وضعته من حلول لذلك ببناء العديد من السدود الصغيرة والكبيرة، والتى أنقذتها كثيراً من موجات الجفاف.

وأكد بيتر كيفك، سفير المجر، حرص بلاده على فتح مجالات للتعاون للشركات المجرية العاملة فى مجال المياه مع مصر، وأشار «كيفك» إلى «مشاركة وفد من المجر وممثلين من الشركات المجرية فى مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان «استثمر فى أفريقيا»، الذى ستنظمه وزارة الاستثمار، الأسبوع المقبل، بالعاصمة الإدارية».

وطالب السفير ببحث إمكانية الربط والتعاون بين «أسبوع القاهرة للمياه» ومؤتمر «بودابيست للمياه»، خاصة أنه يُعقد كل عامين، ورحبت وزارة الرى بالمقترح. واستقبل «عبدالعاطى» كذلك جان فوليك، سفير دولة التشيك، لبحث التعاون فى «المياه»، وأثنى السفير على جهود الوزارة فى مواجهة التحديات.