قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قارة أفريقيا من حقها البحث عن مصالحها وتعظيم الفوائد والعوائد من مشاركتها في قمة العشرين وأفريقيا، موضحًا أن التفكير في الاستثمار بالأراضي الأفريقية، لم يعد مقتصرًا على أوروبا فقط، لكن امتد إلى روسيا واليابان والصين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، أدى إلى محاولة الدول الصناعية الكبرى، إقامة استثمارات في دول قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من الموارد.

وتابع: "القارة تغيرت كثيرًا عما كانت عليه في الماضي، فهناك اتفاقية التجارة الحرة، وأقصى المتفائلين لم يكن يتوقع ذلك، وأصبحت تتعامل مع العالم بشكل أكثر شفافية، حيث تعرض مشكلاتها وتبحث عن حلولها، مثل مؤتمرات مكافحة الفساد والإرهاب".