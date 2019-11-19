فوائد البنوك حلال أم حرام؟ مفتى الجمهورية يجيب: تجوز شرعا

يتساءل العديد من الناس عن فوائد البنوك، وهل هي حلال أم حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟ أجاب الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على الأسئلة قائلا: "إن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة، إذا خلت من الغرر والضرر".

وأضاف مفتى الجمهورية في فتوى له عبر موقع دار الإفتاء في إجابته على أحد السائلين: "وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا".