قال اللواء حسين مصطفى، أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق، وخبير السيارات، إن انخفاض الفائدة بنسبة 1.5% دليل على نمو الاقتصاد المصري، وأيضا يشجع على الاستثمار، سواءً بسحب الأموال وضخها في أسواق الاستثمار، أو عن طريق القروض الاستثمارية وهو ما يدفع المستثمرين إلى الاقتراض بفائدة أقل 1.5%.

وأضاف مصطفى، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تخفيض الفائدة يعود على الاستثمار في مجال السيارات بشكل كبير سواء بتصنيع السيارات في مصر أو من خلال استيرادها، علاوة على أن التخفيض يقلل من تكلفة خطابات الضمان والقروض الاستثمارية، التي تجري صناعة واستيراد السيارات بها، وهو ما يصب في مصلحة أسعار السيارات بتخفيضها، وهو ما لن يكون ملحوظا بشكل كبير في البداية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1.5٪ ليصل إلى 14.25٪، و15.25٪، و14.75٪، على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.

وقال المركزي، في بيان، إن أحد الأسباب كان انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي الذي سجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أربع سنوات، رغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، التي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.