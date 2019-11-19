أظهرت نتائج تصنيف التايمز البريطاني العالمي للجامعات لعام 2020 حصول جامعة المنصورة على الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية، وترتيبها على مستوى الجامعات العالمية (401- 500) كما أظهرت النتائج تقدم ترتيب جامعة المنصورة عالميا.

وذكرت جامعة المنصورة، في بيان لها، أنه في تخصصات العلوم الطبية والصحية من الترتيب (251-300) عام 2019 إلى الترتيب (176- 200) عام 2020 عالمياً، كما تقدمت فى التخصصات الهندسية والتكنولوجية من الترتيب (601-800) عام 2019 إلى الترتيب (501-600) عام 2020 عالمياً.

وأوضحت أنه بالنسبة لتخصص علوم الحاسب دخلت جامعة المنصورة تصنيف التايمز لعام 2020 لأول مرة لتحتل الترتيب (251-300) عالمياً، وفي تخصص علوم الحياة في الترتيب من (601-800).