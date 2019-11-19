قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجولاته للدول الخارجية، تعكس نشاطه الدبلوماسي المستمر بكل المحاور، والتي تهدف لحماية المصالح القومية العليا والأمن القومي المصري، من خلال تدعيم القدرات العسكرية والدفاعية والأمنية، لتعزيز القدرات الاقتصادية المصرية، ولتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرئيس يتحرك عبر عدد من المحاور الرئيسية من أجل تأمين مصالح مصر، وتعزيز دورها بالمنطقة العربية: "المنطقة العربية تشهد تغيرات جذرية كما تشهد تنافس بين القوى الدولية والأقليمية"، موضحًا أن التحالفات الحالية التي تتم بين القوى الدولية والأقليمية، تتقاطع ببعض الأحيان وتتصادم في أحيان أخرى، وهو ما يستلزم على القيادة السياسية اليقظة دائما، والاستجابه لتلك التحركات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن وجود السيسي في برلين ،على خلفية المشاركة في قمة مجموعة العشرين والدول الأفريقية، كانت فرصة ثمينة لعقد عدد من اللقاءات المهمة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الألمانية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية نشطة وتسعى للانتشار عبر البحث الدائم عن قادة المستقبل بالدول الأوروبية، حتى نرتبط معهم بعلاقات قوية مستقبلية.