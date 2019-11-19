صرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية، بأنه يجرى التشاور، لتحديد موعد لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، بناءً على طلب فلسطين، لبحث التصريحات الأمريكية، حول الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية والقدس.

وقال المصدر، تمت الموافقة على طلب فلسطين لعقد الاجتماع، وجار التشاور مع العراق، باعتباره الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لتحديد الموعد لعقد الاجتماع، لصياغة الموقف العربي من هذا الإعلان الأمريكي المخالف للشرعية الدولية، ولثوابت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، تجاه عملية السلام وحل الدولتين.