أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، الكشف على 97 ألف و807 مريض، وإجراء 891 عملية جراحية كبرى وصغرى وذات مهارة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث جرى استقبال 33 ألف و628 مريض، والكشف على 64 ألف و179 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات.

كما جرى تقديم الخدمة الطبية بالأقسام الداخلية لـ 1603 وإجراء 891 عملية ما بين كبرى وصغرى، وذات مهارة، وإجراء 405 حالة ولادة طبيعية وقيصرية وإجراء 2697 جلسة علاج طبيعي لعدد 618 حالة، وعمل أشعة عادية لـ 4236 حالة، وعمل أشعة موجات فوق صوتية لـ 1096 حالة، وأشعة مقطعية لـ 598 حالة.

وأجريت رنين مغناطيسي لـ 232 حالة، وإجراء 1003 أشعة "ايكو" على القلب ورسم قلب، وإجراء أشعة دوبلر لـ 169حالة، وإجراء مناظير جهاز هضمي لـ 13حالة، إضافة إلى إجراء 2672 جلسة غسيل كلوي موزعة إلى ثلاث شرائح إيجابي فيروس C/B والسلبي منها لـ 205 مريضا، واستقبال 98 طفل حديثي ولادة بالحضانات، واستقبال 181 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.

وأكد مرعي على تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار إبراز حجم الخدمات والمجهودات التي تقدمها مستشفيات البحر الأحمر.