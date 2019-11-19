وقع الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، اليوم، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويمثله الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لإنشاء وحدة للاستجابة الطبية لتقديم خدمات صحية متكاملة للسيدات المعنفات وغيرهم من الفئات المستضعفة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتورة فرحة الشناوي، أمين المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، والدكتورة أمينة شلبي، عميد كلية السياحة والفنادق، ومنى الغزالي، وأمل فيليب، من المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال الدكتور محمود المليجي، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الجامعة بملف العنف ضد المرأة والفتاة من خلال وحداتها بصفة عامة وكلية الطب والمستشفى الجامعي بصفة خاصة التي تحوي تخصصات داعمة للمرأة والفتاة المعرضة للعنف مثل "العنف النفسي والعنف الجسدي".

وأكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر أن وحدة الاستجابة الطبية لخدمة السيدات المعنفات في المستشفى الجامعي هي الأولى من نوعها بالجامعات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتي ستعمل على توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لقضايا العنف ضد المرأة، ويراهم من الفئات المستضعفة، وتزويد السيدات والفتيات اللاتي تعرضن للعنف بدعم نفسي وطبي.