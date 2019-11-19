يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وخصمه بيني جانتس مساء اليوم، عشية انتهاء المهلة المحددة للثاني لتشكيل حكومة، حسب ما أفادت مصادر حزبيهما.

وكان حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب ازرق أبيض الوسطي بزعامة جانتس تعادلا تقريبا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في سبتمبر الماضي، لكن أيا منهما لم يتمكن من إيجاد حلفاء يتيحون الحصول على غالبية 61 مقعدا في البرلمان لتشكيل حكومة.

وبعد أن فشل نتنياهو في البداية في جمع الاصوات اللازمة لتشكيل حكومة، كلف الرئيس رؤوفن ريفلن في الثالث والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر قائد الاركان السابق بيني غانتس مهمة السعي لإيجاد تحالف يتيح له الحصول على دعم غالبية أعضاء البرلمان.

وأعطي جانتس مهلة 28 يوما للنجاح في مهمته وهي تنتهي منتصف ليلة الاربعاء.

وتكثفت اللقاءات بين ممثلي الأحزاب الإسرائيلية سعيا للتوصل الى تحالف يبعد شبح اجراء انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام.

ويسعى كل من جانتس ونتنياهو الى كسب ود افيجدور ليبرمان الذي نال ثمانية مقاعد تتيح ترجيح الكفة لأي منهما.

والتقى الاثنان بالفعل كل على حدة بليبرمان الثلاثاء دون تسرب معلومات عما جرى خلال اللقاءين.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن فريقي التفاوض لليكود وأبيض أزرق التقيا بعيدا عن الاضواء الثلاثاء من دون ايضاح حول نتيجة هذا اللقاء.

وأفاد مكتب الرئيس الاسرائيلي الذي يرغب بحكومة اتحاد وطني، أن ريفلين التقى الثلاثاء نتنياهو على ان يلتقي جانتس مساء.