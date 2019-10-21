الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. فرصتان قبل انتخابات ثالثة

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم، بأنه لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات الكنيست التي جرت في 17 سبتمبر وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا.

وقال نتنياهو في شريط مصور بث على حسابه وتوجه فيه إلى الإسرائيليين "قبل فترة وجيزة أبلغت الرئيس أنني سأتخلى عن صلاحياتي في مسعى تشكيل حكومة".

وألقى نتنياهو باللوم على منافسه رئيس حزب ازرق أبيض الوسطي بيني جانتس لرفضه التفاوض على شروط نتنياهو، وبعد ذلك بقليل أعلن الرئيس الإسرائيلي أنه سيكلف جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض"، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتستعرض "الوطن" الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الإسرائيلية:

- مهلة تشكيل الحكومة لـ"بنيامين نتنياهو" كانت 4 أسابيع تنتهي في 23 أكتوبر.

- خرج نتنياهو قبل انتهاء المهلة معلنًا فشله في تشكيل الحكومة الجديدة.

- باستطاعة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تمديد الفترة الممنوحة له.

- لم يجدد ريفلين الفترة الممنوحة لـ"نتنياهو" وأعلن أن منافسه بيني جانتس هو من سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة.

- يمنح المرشح الثاني، بموجب القانون الإسرائيلي، مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة.

- إذا فشل في مهمته سوف تمنح الكنيست مهلة ثلاثة أسابيع لتسمية مرشح ثالث لتشكيل الحكومة، غير أن النظام البرلماني في إسرائيلي المرتكز على أحزاب صغيرة، لا يترك خيارًا ثالثا أمام الرئيس الإسرائيلي، ليكلفه في هذه المهمة.

- عند استنفاذ كل الحلول القانونية، تنتهي فرصة الكنيست بتسمية مرشح ثالث، وحينها سيتم حل الكنيست، والدعوة لانتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر.