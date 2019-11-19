أعلن مصدر أمني عراقي، أن مدير استخبارات أفواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة.

وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن منزلاً مفخخًا تابعًا لعناصر تنظيم داعش في صلاح الدين انفجر اليوم، أثناء اقتحامه من قبل قوة أمنية، ما أدى إلى مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اعتقال عنصر من (داعش) كان يعمل مقاتلًا فيما يسمى (ديوان الجند)، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي.