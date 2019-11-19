استنكر الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، واقعة التنمر التي حدثت لطالب سوداني في أحد الشوارع المصرية، مؤكدًا أنها نتيجة غياب التربية والثقافة وعدم تعليم واضطرابات نفسية.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن الشخصيات التي تتنمر بالغير "متربتش"، حيث إن التربية والأسرة وأنماط التنشئة الاجتماعية وأساليب العقاب ودور الوالدين، سببًا لحدوث هذه الواقعة، موضحًا أن هناك علاقة بين تعاطي المخدرات والتنمر.

وأوضح، أن من يمارس التنمر يكون تعرض للضرب في بيته، ورأى والدته تُهان أمامه، وليس لديه أخلاقيات أو وازع ديني، وليس لديه ثقافة السلام.

وتداول رواد "فيس بوك"، مقطع فيديو لـ3 طلاب، تنمروا فيه بطالب سوداني، وعلى الفور اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات ضد المتهمين، بعد تحديدهم.

وتمكنت قوة من قسم حدائق القبة، من القبض على الطلاب المتهمين في الواقعة، حيث تبين أن الطالب المجني عليه يُدعى "ديفيد"، وأن الواقعة كانت في منطقة دير الملاك.