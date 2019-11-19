قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين وأفريقيا، دلالة مهمة، باعتبار أنه رئيس الاتحاد الأفريقي حاليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "أون إي"، أنه بالرغم من انخفاض التدفقات الاستثمارية العالمية في السنوات الأخيرة، لكن تظل قارة أفريقيا جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتابع: "مصر تحصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية الموجهة لأفريقيا"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، أوضح أن الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الاستقرار في الدول الأفريقية، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب الأفريقي، وبالتالي يقلل جاذبية الهجرة إلى أوروبا.

وواصل: "من مصلحة الدول الأوروبية، إقامة مشروعات لخلق فرص عمل للشباب الأفريقية، بما يقلل من الهجرة إلى أوروبا".