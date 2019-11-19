بعد 25 يوما من زواجهما.. وفاة مدير مبيعات بالمنوفية لخلافه مع زوجته

لقي مدير مبيعات بشركة أسمنت يدعى "ب. ق" مصرعه، حيث شعر أثناء وجوده في المنزل بتعب وإرهاق شديدين، وعلى إثر ذلك جرى نقله إلى المستشفى العسكري بشبين الكوم، لمعرفة أسباب مرضه، ولكنه توفي عقب وصوله المستشفى.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا، يفيد بمصرع "ب. ق"، 40 عاما، مدير مبيعات بشركة أسمنت، فور وصوله إلى المستشفى العسكري بشبين الكوم، ووجه مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحثي لمعرفة أسباب الوفاة، وخاصة بعدما تبين أنه متزوج قبل شهر من الوفاة.

وأثبتت التحريات التي أجراها الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، أن مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته قبل الواقعة، حيث شعر المتوفي بحالة إعياء وإجهاد في القلب، واستقل سيارته وانتقل إلى المستشفى العسكري، حيث لقي مصرعه.

وأوضح جيران المتوفي، أنه متزوج منذ 25 يوما، ووقعت بينه وبين زوجته خلافات قبل اليوم التالي للوفاة، ثم سمعوا بعدها خبر وفاته نتيجة جلطة في القلب.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي، بعد تشريح الجثة، أن سبب الوفاة هو توقف في عضلة القلب، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بشبين الكوم قررت التصريح بدفن الجثة، وحفظ القضية لعدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.