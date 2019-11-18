لقى عامل مصرعه يدعى "م.ع"، بأحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد تناوله قرص لحفظ الغلال، لسوء حالته النفسية نتيجة خلافات عائلية دون وجود شبهات جنائية حول الواقعة.

كان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، تلقى بلاغا من مستشفى تلا المركزي، يفيد باستقبال "م.ع" 30 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز، مصابا بحالة تسمم وتم تحويل إلى قسم السموم بمستشفى الجامعة.

أقر الشهود، بتناول الشاب مادة سامة قرص لحفظ القمح لسوء حالته النفسية بسبب خلافات عائلية ونفت الشبهة الجنائية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.