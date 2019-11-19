قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إن الأطفال حتى عمر الـ12 عامًا، غير مسموح لهم بتناول أي عقاقير خافضة للحرارة، سوى اسمين علميين: "باراساتامول، إيبوبروزيل"، وفي حال تناولهما بشكل مكثف، قد يؤدى إلى الوفاة: "المشكلة في الأدوية دي أن الكبار والصغيرين بيخدوه بجرعات عالية".

وأضاف "الخياط"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلاميين وائل الإبراشي وخلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن المسموح طبيا بأن تكون الجرعة 10مج لكل كيلو: "يعني الطفل اللي وزنه 10 كيلو جرام، ياخد 5 سم أو 100 مج من الدواء ومياخدش أكثر من كده"، موضحًا أن سعي بعض الأباء لشفاء أبنائهم بشكل أسرع، يعطوهم جرعات أكبر من سنهم: "بيستسهلوا ويقولوا لسه الحرارة عالية، وبدل ما أديله معلقة صغيرة أديله معلقة كبيرة، اللي هي 15 سم يعني 300 ملج".

وأكد أن الأعراض الجانبية لتناول تلك العقاقير بشكل كبير، يؤدى إلى الغثيان والصداع وعدم الاتزان: "المشكلة لما تزيد الجرعة عن 300 ملج يتطور الموضوع ويؤدى إلى نزيف في الجهاز الهضمي"، مشيرا إلى أن إعطاء الأطفال لمخفضات الحرارة بشكل عقاقير الأقماع والشراب في آن واحد، يعد أمر خاطئ للغاية: "عادة خاطئة، والكمدات المياه الساقعة حاجة غلط، ومينفعش الجمع بين حاجتين".