موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد "القاهرة الدولي" المباراة المرتقبة بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره كوت ديفوار، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن إطار المباراة النهائية من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار

من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد كوت ديفوار، يوم الجمعة المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار

يمكنك مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار حصريا فور إنطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة 10 beIN SPORTS HD، وقناة و"تايم سبورت" عبر البث الأرضي.

نتيجة المنتخبين في مباراتي الدور نصف النهائي

نجح المنتخب الإيفواري في حجز بطاقة العبور للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة غانا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في إطار الدور نصف النهائي.

وفي الدور ذاته تمكن الفراعنة من حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية وضمان البطاقة الثانية نحو أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه الساحق على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0.