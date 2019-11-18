يلتقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي غدًا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الحالي، في إطار مباريات نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "beIN Sports HD 10" و"تايم سبورت" بث أرضي.

ونجح منتخب مصر في احتلال صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 9 نقاط، عقب انتصاره على مالي وغانا والكاميرون، بينما احتل منتخب جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على كوت ديفوار، والتعادل مع نيجيريا وزامبيا.