أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية أن العاصمة الإدارية الجديدة لا يتم بنائها من الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أنها ذاتية التمويل.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الدولة اكتفت بتوصيل المرافق فقط وأن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة يكون من بيع الأراضي والتي أصبح لها سعر جيد بعد البدء في البناء.

وأشارت إلى أن الدولة تتوسع في ملف "تكافل وكرامة" والدعم الاجتماعي لافتة إلى دعم الدولة للمرأة المعيلة من أجل اقامة مشروع يدر الدخل لها.

وشددت رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية على أن المبالغ التي تم توفيرها من قرارات رفع الدعم على الوقود تم توجيهها لبرامج الدعم الاجتماعي ودعم محدودي الدخل والمعاشات.