قدم 3 أشخاص بلاغا لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، يتهمون شخصا بالحصول منهم على 3.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ إليهم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية من كل من "محمود. ع. ا" 35 عاما حاصل على دبلوم صناعة، و"مصطفى. ك. ع" 30 عاما حاصل على ثانوية أزهرية، و"علاء. ع. ع" 33 عاما حاصل على ثانوية أزهرية يقيمون بناحية عرابة أبو دهب دائرة مركز سوهاج، بتضررهم من "أحمد. ا. ع" 31 عاما حاصل على دبلوم صناعة ويقيم بذات الناحية لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبلغ 3.5 مليون جنيه مقابل تشغليها في مجال الاستثمار العقاري مقابل نسبة أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.