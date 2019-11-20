"تورطت في تحويل أموال لداعش".. أمريكا تفرض عقوبات على 4 شركات تركية

نقل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" خبر من صحيفة "أحوال تركية" عن إدراج واشنطن لشركات مالية تركية على القائمة السوداء.

وبحسب الخبر فإن الولايات المتحدة أثبتت وجود شركات تحويل أموال في تركيا تورطت في عمليات تحويل أموال للتنظيم الإرهابي "داعش" ما جعل وزارة الخزانة الأمريكية تفرض الإثنين عقوبات على أربع شركات وشخصين يعملون في سوريا وتركيا والخليج وأوروبا لتقديمهم دعم مالي ولوجسيتي لتنظيم داعش الارهابي.

وقال محمد مصطفى الباحث المتخصص في الشأن التركي على الواقعة إن هذه الشركات هي جزء من عدد كبير من الشركات والأفراد التي تقدم دعمها لداعش وأن أمريكا متأكدة من الدعم التركي لداعش ولديها غرفة في رئاسة الأركان التركية تتصنت منها على الاتصالات في تركيا على حد وصفه.