قال الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي، وعميد كلية الحقوق الأسبق، إن ما يقوم به الآن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان هو دليل على ضعفه داخل تركيا، ويريد أن يلفت الأنظار إلى خارج تركيا في معارك مع أطراف أخرى مثل سوريا والعراق والأكراد وقبرص ويختلق مثل هذه الخلافات لكي يشغل الشارع التركي عن أفعاله وانقساماته .

وأضاف خلال لقاء مع إذعة "البرنامج العام" أن أردوغان يقوم بكافة التصرفات المخالفة لقواعد القانون الدولي، سواء بالتعدي على المياه الإقليمية القبرصية التي تم تقسيمها في شرق البحر المتوسط وفقا لقواعد القانون الدولي، بناء على الاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، التي وضعت الحدود للمياه الإقليمية والمياه المتاخمة وأيضا لأعالي البحار والامتداد القاري.

وتابع حلمي: "وأيضا قيامه بالتعدي على الأراضي السورية في منطقة شمال غرب سوريا، حيث وضع سيطرتة على مخزون ضخم من الغاز الطبيعي، وهذة هي أجندة أردوغان الخارجية وهي الاعتداء على أرض وممتلكات الغير بقوة السلاح.