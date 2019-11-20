"كتلة الهواء الأوروبية".. الأرصاد تتحدث عن البرودة وارتفاع الحرارة مجددا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الطقس معتدل على الأنحاء كافة نهارا، وبارد ليلا، وتستمر البرودة حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ البرودة تكونت بسبب الكتلة الهوائية القادمة من أوروبا، وثؤثر على شمال وجنوب البلاد، ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية التي تميل إلى الشتوية، خاصة أثناء ساعات الليل.

وتابع شاهين أنّ فصل الشتاء سيبدأ بعد شهر، وأننا ما زلنا في فصل الخريف الذي يتميز بالتغيرات المناخية المختلفة، وأنّ الفترة المقبلة وارد أن يحدث بها ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لافتا إلى أنّ درجات الحرارة تتراوح بين 24 و25 بالقاهرة، وفي فترات الليل تتراوح بين 15 و16 درجة، محذرا من الشبورة المائية على الطرق الساحلية والقريبة من المسطحات الزراعية، وضرورة توخي الحذر اثناء القيادة.