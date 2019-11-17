توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل لبرودة ليلا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية شرقا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة فالعظمى هي 27 والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 16، وقنا العظمى 28 والصغرى 16، والأقصر 29، والصغرى 17، وأسوان العظمى 29 والصغرى 16.