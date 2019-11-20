قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي إنّ شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، ستجري تجربة طوارئ بمطار القاهرة الدولي بعد قليل، تحت إشراف اللواء الطيار عصام وهبي رئيس قطاع العمليات، والكابتن محمد هشام صبحي مدير عام الطوارئ والأزمات بالشركة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنّ تجربة الطوارئ تتم في إطار تعليمات منظمة الطيران المدني ICAO ومتطلبات سلطة الطيران المدني المصري، بضرورة إجراء تجارب طوارئ جزئية لتأمين مطار القاهرة للوقوف على الاستعدادات، ومواجهة الأزمات الطارئة والتدريبات المستمرة لجميع الجهات والعاملين بالمطار.

وتبدأ تجربة الطوارئ بإطلاق سارينة الإنذار، يعقبه الإخلاء المنظم لمنطقة الحدث والدفع بـ3 سيارات من قوة الحماية المدنية المجهزة بأحدث وسائل إطفاء حرائق الوقود، وعمل فرق الطوارئ تحت إشراف مركز العمليات وإدارة الأزمات وبمشاركة جميع الجهات المعنية "الإطفاء والإسعاف والأمن والحجر الصحي والإرشاد والبيئة والسلامة الجوية".

ويعقب انتهاء التجربة عقد اجتماع برئاسة رئيس قطاع العمليات، وبحضور جميع الأجهزة المشاركة في التجربة، لقياس معدلات القدرة على مواجهة حالة الطوارئ في أقل وقت ممكن والحفاظ على المنشأة والأرواح، وتقييم الإيجابيات والسلبيات بالتجربة.