كشف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس بوزارة الإسكان، أن لجنة من إدارة التحكم في الصرف الصناعي قامت بالمرور على عدد من الشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية بعتاقة في السويس، لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي، للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية.

وقال في بيان إن ذلك تم بالتنسيق مع الإدارات المختصة، تحت إشراف مدير إدارة الصرف الصناعي، والمهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز خليج السويس. وأضاف "شاهين": "يأتي ذلك في إطار تشديد الإجراءات والمراقبة على شبكات الصرف الصناعي ومحطات المعالجة، وكذا ضبط المخالفات للشركات والمصانع غير الملتزمة بمعايير وحدود الصرف الصناعي على الشبكات".

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن إدارة التحكم في مخلفات الصرف الصناعي تسعى إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وتحويلها من منشآت يتم فيها التخلص الآمن من الصرف الصناعي، إلى منشآت يتم فيها إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعي.

وأوضح أن من أهم أهداف إدارة الصرف الصناعي بجهاز المدينة، هي مساعدة المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، للوصول إلى أفضل وضع بيئي للصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام الآمن، وليس الهدف إغلاق المنشآت الصناعية والتجارية، ونحن نفخر بصناعة مصر، ولكن بشرط أن تكون المنشآت متوافقة بيئيا، وتطبق أحكام القوانين واللوائح المنظمة.