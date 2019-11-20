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وكيل "زراعة دمياط" يستقبل وفد أجنبي متخصص في تنمية الثروة السمكية

وكيل "زراعة دمياط" يستقبل وفد أجنبي متخصص في تنمية الثروة السمكية

عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 669 جنيها

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طقس الخميس معتدل والعظمى في القاهرة 25

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