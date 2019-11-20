قال الدكتور محمد المنيسي أستاذ أمراض الكبد والكلى والجهاز الهضمي، إنّ هناك العديد من الأسباب وراء انتشار الفيروسات الكبدية، والتي غالبا ما ترجع لعادات خاطئة، مثل عدم وجود تعقيم عند أطباء الأسنان، واستخدام أدوات غير شخصية لدى الحلاقين ومراكز التجميل النسائية، أو تلوث أدوات جراحية.

وأضاف المنيسي في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ هذه العادات كانت موجودة في أزمنة سابقة، مشيرا إلى أنّ الفترة الحالية شهدت مزيد من الوعي لدى المواطنين، بسبب دور الإعلام في نشر التحذيرات والتوعية تجنبا للإصابة بهذه الفيروسات، التي تنتقل عن طريق تلوث الدم.

وتابع المنيسي أنّ نسبة الإصابة بالفيروسات الكبدية بين الأزواج أقل 10%، وفي العادة لا تحدث، ومن الحوامل إلى جنينهم 10%، موضحا أنّ مصر أصبحت لا تخاف من فيروس C بعد نجاح حملة 100 مليون صحة للقضاء على الفيروس، وهناك مخاوف من فيروس B، إذ لا يوجد له علاج على مستوى العالم.