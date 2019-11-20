قال مصدر مسؤول في وزارة البترول، إنه سيتم زيادة عدد محطات تموين السيارات بمعدل 120 محطة في العام، والعمل على إنشاء محطة كل 25 كيلو متر على الطرق الجديدة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "الوطن"، أنه يتم استهلاك 200 طن يومياً من بنزين 95، و85 طن يوميا من بنزين 80، ومن المقرر خفض هذه الكمية مع حلول نصف العام القادم نظرا لتحول عدد كبير من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنه تم إنشاء محطات متنقلة في العاصمة الإدارية حتي يتم إنشاء محطات ثابته فيها، حيث سيتم وجود أقسام لشحن السيارات الكهربائية التى سيتم طرحها في الفترة المقبلة.