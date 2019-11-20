تتولى الشركة الوطنية "مصر للطيران" دور الناقل الرسمي لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، والذي ينطلق فعالياته اليوم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما توفر الشركة التسهيلات اللازمة للقادمين المشاركين من نجوم مصر والعالم العربي والضيوف الأجانب في الحفل.

وتنطلق الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الحالي، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.