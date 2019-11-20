اتجه وفد من وزارة الصحة والسكان اليوم إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الصحة تعقد اليوم اجتماعا مع غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، والوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وأشار إلى أنّ الوزيرة من المقرر أن تتفقد عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة سير العمل ميدانيا، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.