وجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بنقل كل آثار تل الفراعين في بوتو إلى متحف كفر الشيخ لتكون هي جوهر المتحف، ولا تكون جانبية، وبعمل درج خاص بكبار السن حتى يتمكنوا من الصعود إلى مسرح العرض، ووافق الوزير على أن تكون القاعة المفتوحة مخصصة لوزارة الثقافة وتكون كمتحف روماني.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير،اليوم، متحف كفر الشيخ القومي، لمتابعة حالته الإنشائية والمعمارية برفقة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، وعددا من القيادات بالوزارة والمحافظة، قبل افتتاح المتحف رسمياً خلال الفترة المقبلة.

واعتذر الوزير، في تصريح صحفي، عن تأخير بناء المتحف لأكثر من 20 سنة، وقال كفرالشيخ جديرة بإنشاء المتحف الذي توقف إنشائه لفترة طويلة، وفي أول زيارة لي كنت حريص على تفقد كل المتاحف المتوقفة، ومن المتاحف التي أثرت في متحف سوهاج، والحمد لله افتتحه الرئيس في 12 أغسطس 2018، أما هذا المتحف فهو يمثل تحدي شخصي لي.

وقال العناني، إن هذا المتحف توقف العمل فيه حتى عام 2018، وتواصلت مع المحافظ السابق، وكان المتحف على المحارة ومولت المحافظة جزء، واتفقنا أن نكمل المشروع، وقلت لن أزوره إلا قرب انتهائه، فأنتم محافظة لها حضارة عريقة وغنية بما فيها من آثار فرعونية.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، إن موافقة وزير الآثار على عمل متحف روماني هذا إنجاز كبير بالتعاون مع وزارة الثقافة، وخصص الوزير مجموعة من الأكشاك نبيع فيها بأجور رمزية كل المشغولات اليدوية سواء كان سجاد فوة وخلافه، وخصص مكان حدائق ومنطقة ترفيهه ومنطقة لتعليم الحفريات، وهذا إنجاز نشكر الوزير عليه.

يذكر أن المتحف يضم 3 قاعات عرض متنوعة موضوعيا وتاريخيا منها "قاعة بوتو"، وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار "تل الفراعين"، وهي مدينة "بوتو" القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية "قاعة العرض الرئيسية"، وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيما موضوعيا وتاريخيا حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني إضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي.

وتعرض القاعة الثالثة "قاعة العرض الدوري"، عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، إضافة إلى "قاعة التهيئة المرئية"، والندوات العلمية وتقديم بانوراما مرئية سنيمائية متكاملة عن تاريخ كفرالشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.