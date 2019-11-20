تلقى مجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر، سؤالا بشأن حكم دفع العربون، إذ نشر المجمع عبر صفحته الرسمية على فيس بوك نص السؤال، وجاء قوله: "ما حكم دفع عربون والقول للتاجر عندما تُحضر السلعة سأخذها، فهل يجوز هذا أم لا؟".

وأجابت لجان الفتوي في المجمع بقولها أنّه جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة، ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة، فهذا عقد سليم وهو جائز شرعا، وإن كان المشتري دفع جزء من ثمن السلعة على أن يتم البيع كان هذا العربون جزءا من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا، فهذا وعد بالشراء ولا بأس به، شرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.