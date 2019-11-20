قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنّ ملف العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا بمثابة تعاون مهم بين البلدين، سواء على المستوى الاقتصادي، أو على مستوى القضايا المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية، فضلا عن التعاون الوثيق بين البلدين باعتبار مصر شريكا مهما لألمانيا ورئيسا للاتحاد الأفريقي 2019.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" أنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤساء قطاعات الصناعات العسكرية الألمانية كان مهما، وأكد وجود توافق سياسي بين البلدين، خاصة في تبادل الصناعات العسكرية والمعدات القادرة على منح مصر ميزة في التصدي للإرهاب.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أنّ لقاء الرئيس السيسي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذي تطرق إلى حجم التعاون بين مصر وألمانيا، وضع العلاقات بين البلدين في مصاف العلاقات الاستراتيجية.

وتابع الشويمي أنّ هناك 1125 شركة ألمانية تعمل في مصر، والاستثمارات بين البلدين تصل إلى نحو 7 مليارات يورو، فضلا عن 5 مليارات دولار تبادل تجاري، ومليار و0.8 تعاون إنمائي، فضلا عن الإفراج عن الديون التي كانت مجمدة منذ 2012 بقيمة 170 مليار جنيه، لافتا إلى أنّ كل هذه الأرقام تعكس عمق العلاقات المصرية الألمانية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تصرح دائما بأنّ نجاح مصر هو نجاح لألمانيا، وأمن واستقرار مصر هو استقرار لأوروبا.