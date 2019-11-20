أعلن وزير الدفاع الأسبق أفيجدور ليبرمان، في مؤتمر صحفي في الكنيست الأربعاء، رفضه الانضمام لأي حكومة يشكلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أو رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس.

وحمل ليبرمان الحزبين مسؤولية "الفشل في تشكيل حكومة موحدة".