أكّد اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أنَّ جميع السجون المصرية تزخر بالإمكانيات والتجهيزات والخدمات اللازمة وجميع نزلاء السجون سواسية ولا تمييز بينهم في ظل مفهوم السياسة العقابية الحديثة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون .

جاء ذلك خلال الجولة التي نظمها، اليوم، قطاع السجون بسجن برج العرب بحضور مجموعة من أعضاء مجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان والإعلاميين والصحفيين.

وأضاف "عز العرب"، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أنَّ وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تتبنى استراتيجية الوزارة الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.

بدوره، تحدث الرائد هشام الركايبي طبيب بمستشفى سجن برج العرب، أنَّ المستشفى يضم 54 سريرًا و8 أخرى مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و3 أجهزة غسيل كلوي ومعمل للأشعة ووحدات للعناية المركزة والإفاقة.

وأضاف طبيب مستشفى سجن برج العرب، أنَّ مستشفى سجن برج العرب أجرت نحو 300 عملية جراحية ناجحة خلال الفترة الماضية، فضلًا عن سرعة تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات دقيقة.

وأجرى وفد من البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين زيارة لسجن برج العرب، اليوم، بصحبة قيادات الأجهزة الأمنية.

يُذكر أنَّ قطاع السجون بوزارة الداخلية نظم منذ أسبوع المنتدى الثالث للسجون بحضور الإعلام والصحافة المحلية والعالمية وعدد من أعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة، وممثلين عن منظمات حقوقية دولية، والذين أشادوا خلاله بالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية التي تقدم لنزلاء سجن طرة.

جاء ذلك بعد أنَّ أعلن سامح السايح نائب مجلس النواب عن دائرة المنتزة بالإسكندرية موافقة وزارة الداخلية على طلبه بزيارة وتفقد أوضاع نزلاء سجن برج العرب.