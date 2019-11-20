قبل ثلاثين عاماً من اليوم، أي في 20 نوفمبر 1989، قطع زعماء العالم على أنفسهم التزاماً تاريخياً تجاه أطفال العالم، من خلال اعتمادهم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجعلها جزئاً من الاتفاق الدولي، فأصبحت الاتفاقية الأكثر تصديقا عليها في التاريخ وساعدت في تغيير حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ولهذا في مثل هذا اليوم 20 نوفمبر، من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل، من أجل تعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاة الأطفال.

غير أنه مازال هناك أطفال لا يتمتعون بطفولة كاملة في عدد من الدول خاصة في الدول محل النزاع، والتي يستحوذ العالم العربي على نصيب الأسد منها.

وفي هذه المناسبة أصدرت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" بيانا تطالب فيه المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لأطفال اليمن، خاصة في ظل تواصل مليشيا الحوثي، استخدام الأطفال وتجنيدهم في النزاع المسلح القائم في اليمن بحسب البيان.

عقيل: 25 ألف طفل تم الزج بهم في النزاع المسلح باليمن

وقال أيمن عقيل رئيس المؤسسة إن أعداد الأطفال المجندين من قبل مليشيا الحوثي تتزايد بشكل كبير، حيث تشير الإحصائيات إلى قيام "الحوثيين" بتجنيد ما بين 23 – 25 ألف طفل، ليتم الزج بهم في العمليات القتالية، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.

وطالب "عقيل" المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه ما تقوم به مليشيا الحوثي من عمليات تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، مما يؤدي إلى حصد أرواح المئات من الأطفال اليمنيين.