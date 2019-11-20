أعلنت الحكومة الهندية، ضبط 5 آلاف و161 شخصًا بينهم سياسيين وانفصاليين، وذلك منذ إلغاء الوضع الخاص للجانب الهندي من إقليم "كشمير" والمعروف باسم "جامو وكشمير" في أغسطس الماضي.

وأضافت الحكومة الهندية، وفقًا لما نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية، أن عمليات الضبط الاحترازي بدأت منذ 4 أغسطس الماضي وقبل يوم من إلغاء الوضع الخاص بكشمير، موضحة أن 609 أشخاص بينهم 218 من ملقي الحجارة لا زالوا رهن الاحتجاز.

وأوضحت السلطات الهندية، أنَّ عمليات القبض تهدف إلى الحول دون ارتكاب جرائم خرق السلم والأفعال الضارة بأمن البلاد والسلم العام.

يُذكر أنَّ التوترات تصاعدت بين باكستان والهند مؤخرًا بعد قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به ولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وهو الوضع الذي تمتعت به الولاية على مدى 7 عقود.