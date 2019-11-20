دعا حزب تركي معارض، اليوم، لإجراء انتخابات مبكرة، احتجاجا على عزل الحكومة لعشرات من رؤساء البلديات الذين انتخبوا في وقت سابق هذا العام.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية المتحالف معه يسرقان إرادة الشعب بتعيين أوصياء"، مضيفا: "نحن نقول انتخابات مبكرة لتتخلص شعوب تركيا من سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. هذه دعوة للمواجهة".

وأوضح "الشعوب الديمقراطي": "ندعو المعارضة كلها لتوحيد صفوفها على هذا المطلب لإجراء انتخابات مبكرة واتخاذ موقف"، مستبعدا الانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية، قائلا إنه دفع ثمنا غاليا لتحقيق هذه المكاسب، ولن ينسحب من أي ساحة صراع.

وعزلت الحكومة التركية 24 من رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ أغسطس الماضي، بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب، وعينت آخرين لإدارة البلديات، فيما دعا العديد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الحزب للانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية، التي ما زال الحزب يسيطر عليها.