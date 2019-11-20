قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم، إن عودة حكومته إلى عدن هي إيفاء بأول استحقاقات اتفاق الرياض التاريخي الذي رعته المملكة العربية السعودية وبذلت جهودًا كبيرة للوصول إليه.

وجدد تأكيد التزام الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض، وعزمها على تنفيذه، مبينا أن مدينة عدن اليوم وباتفاق الرياض أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية -

وأشار عبدالملك، إلى أن اتفاق الرياض ليس انتصارًا لطرف على آخر، ولكنه مكسب للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية، وغايته هو توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها.

وأوضح أن اتفاق الرياض فرصة لإجراء إصلاحات عميقة وجدية لمعالجة الوضع غير السوي في مؤسسات الدولة، وأن تكون الدولة فوق الاستقطابات السياسية، وأن تحتكر السلاح وأدوات القوة لبسط الأمن والاستقرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وشدد رئيس الوزراء اليمني، على ضرورة استعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة عبر ذراعه من ميليشيات الحوثي الإجرامية، موضحا أن الشعب اليمني والإقليم والعالم يقف معنا في تنفيذ اتفاق الرياض، والمملكة العربية السعودية تقف بكامل ثقلها والتي قدمت ضمانات والتزامات أمنية واقتصادية لإعادة إعمار اليمن وتعزيز اقتصاده.

جدير بالذكر، أن عبدالملك عاد أمس الأول الاثنين، إلى مدينة عدن الجنوبية قادما من الرياض، وذلك للمرة الأولى منذ أن غادرها في أغسطس الماضي حين سيطر عليها الانفصاليون، وتأتي عودة المسؤول اليمني بعد نحو أسبوعين من توقيع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين اتفاقا لتقاسم السلطة في جنوب البلد الغارق في الحرب، وذلك بمبادرة سعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".