ضبط 15 طن مخلل داخل مصنع يعمل بدون ترخيص في شبين الكوم

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 15 طن مخللات في معمل طرشى يعمل بدون ترخيص في شبين الكوم، ويديره "خ . س" 52 عاما، صاحب المعمل .

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، من ضبط "خ . أ . ح . س" 52 عاما، صاحب معمل طرشي دائرة قسم شبين الكوم، وتم ضبط 130 برميل مخلل تحت التصنيع زنة البرميل 100 كليو، وطن ملح طعام، 750 كيلو مخلل منتج نهائي، بإجمالي مضبوطات 15.750 طن مخللات .

حرر قسم شرطة شبين الكوم محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.